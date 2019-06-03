شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتعاش الأسواق فى شمال سيناء.. والأهالى: نجد كل ما نحتاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أهالى شمال سيناء بـ"يوم الوقفة" بالخروج للأسواق بأعداد كبيرة، حيث تسابق التجار لعرض بضائع العيد من الكعك والحلويات والألعاب.

وتعتبر مدينة الشيخ زويد من أماكن التسوق التى فيها اعتاد الأهالي أحياء "وقفة العيد"، وخلالها يخرج التجار بضائعهم ويقومون ببيعها على جوانب الطريق الرئيسي المحاذى لمنطقة سوق الثلاثاء الأسبوعي.

وقال الأهالى إن اليوم شهد وصول تجار وعرض البضائع، وأقبل الأهالى من أنحاء المدينة وقرى مجاورة للتسوق برفقة أطفالهم، ووصف حسن سالم، أحد الأهالى تسوق يوم الوقفة بأنه الأهم بالنسبة له، حيث اعتاد على اصطحاب أبنائه الثلاثة وشراء ملابس العيد لهم من التجار، وكذلك الحلويات والألعاب والعودة لقريتهم.

وأضاف أن الأسعار تزيد قليلًا عن مدينة العريش، ولكنه سعيد أنه وجد كل ما يحتاج، معربا عن أمله أن تكثف مديرية التموين حملاتها على الأسواق فى هذا اليوم.

وفى مدينة العريش، قبل الأهالى بكثافة على التسوق فى شارع 26 يوليو وسط المدينة وتسابق التجار فى عرض كعك العيد بأسعار تراوحت ما بين 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو، وتباروا فى تنسيق أكوام من الحلويات والفول السودانى وأصطف الأهالى فى طوابير لشراء احتياجاتهم.

وشهدت منطقة بيع الأثواب العربية التقليدية بمنطقة وسط المدينة إقبال الأهالى من القرى على شراء الملابس من أثواب رجالية.

وقال "أحمد حسان"، أحد الشباب، إنه قبل العيد يحرص على شراء ملابسه من هذا السوق الذى يجلب له التجار بضائعهم من من كل مكان ويعتبر الأفضل والأقل سعرًا لبيع الملابس العربية التقليدية فى مصر، نظرًا لكثرة إقبال الزبائن وتنوع البضائع.

وأضافت "سماح على" ربة منزل، إنها حضرت وبناتها، لشراء احتياجات العيد، وبحسب قولها فإن يوم الوقفة تباع فيه البضائع بسعر مخفض ويحرص التجار على التخلص منها فهى الفرصة الأخيرة للبيع.

وتابعت قائلة: "لا تزال أسعار الملابس مرتفعة قياسًا بأي محافظة أخرى، لكن كافة المستلزمات للعيد والحلويات أسعارها فى حدود المعقول".

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وفي مدينة بئر العبد، أقبل أبناء المدينة والقرى المجاورة لها على الأسواق، وشهدت أفران صناعة كعك العيد نسبة الإقبال الأكبر، وكذلك محلات "ترزية " الجلاليب الرجالى لتفصيل الملابس للأطفال والشباب.

فيما أعلنت مديرية تموين شمال سيناء، أنها تتابع الأسواق فى كل مدن المحافظة وفريق من المفتشين ومباحث التموين يقوم بحملات مفاجئة على المتاجر الخاصة ببيع الكعك وكذلك الأسماك المملحة، وتم ضبط عددٍ من الحالات وإحالتها للتحقيق.



أجواء العيد فى شمال سيناء



أجواء العيد فى شمال سيناء



اجواء العيد فى شمال سيناء



اجواء العيد فى شمال سيناء



اجواء العيد فى شمال سيناء



اجواء العيد فى شمال سيناء



