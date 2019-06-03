شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بشائر الخير.. بدء أول حصاد للبنجر بمشروع غرب غرب المنيا بـ20 طنا للفدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير، عن بداية حصاد أول زراعة لمحصول البنجر بمشروع غرب غرب المنيا حيث تم حصاد وتوريد حوالى 1000 طن بنجر إلى مصانع السكر فى محافظتى المنيا.

وأضاف التقرير، أن إجمالى المساحة المنزرعة بالبنجر فى المشروع حوالى 650 فدانا على عشرة أبار وهى عبارة عن مزرعة استرشادية الهدف منها تجربة زراعة البنجر فى غرب المنيا وفى ظل ظروف مناخية وبيئية مختلفة حتى تكون نموذجا يحتذى للمستثمرين فى هذه المنطقة التى تعتبر نواة مشروع المليون ونصف المليون فدان.

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وأكد التقرير، على أن محصول البنجر فى مشروع غرب غرب المنيا مبشر بالخير ومتوسط إنتاجية الفدان حوالى 20 طنا ونسبة السكر فى البنجر تتجاوز 21% وهى نسبة أعلى من المتوقع.

وشهد الحصاد كل من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أيمن عبد العال رئيس قطاع الإنتاج والمشرف على المشروع، حيث تم حصاد حوالى 60 فدانا وسوف يتم استكمال الحصاد ثانى أيام عيد الفطر المبارك مباشرة.