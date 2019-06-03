معمل الشمس: "هلال شوال اتولد قبل قليل.. والأرجح غدا صيام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصّار:

قال الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل الشمس القومي للبحوث، إنه من المتوقع بشكل كبير أن يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وأضاف رحومة، لمصراوي، الاثنين، أن هلال شهر شوال ولد بالفعل في تمام الساعة 12.02 ظهر اليوم الاثنين، موضحًا أن مرحلة ولادة الهلال اسمها العلمي الاقتران، وهو ما يحدث في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يظهر الهلال بعد غروب الشمس لفترة قصيرة جدًا.

وتابع رئيس معمل الشمس القومي للبحوث: "الأرجح محدش هيقدر يشوفه لأن ظهوره سيكون خلال 6 أو 7 دقائق على الأكثر بعد غروب شمس اليوم، والطبيعي في الأعوام السابقة أن تكون مدة مشاهدة الهلال من 12 وحتى 18 دقيقة في مختلف الأنحاء، وسيتعذر على شعوب المنطقة العربية رؤيته".

ومن المقرر أن يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال من عدمه، اليوم عقب صلاة المغرب.

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