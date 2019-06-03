أخبار مصر | مستشفى 57357 تقدم روشتة تغذية صحية خلال عيد الفطر المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفى 57357 تقدم روشتة تغذية صحية خلال عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزامنا مع احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، أصدرت مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، بيانا لتوعية المواطنين بالتغذية الصحية السليمة خلال تلك الفترة، وخاصة في ظل اجتياز فترة صيام شهر رمضان المبارك، التي لاقت انتظاما في فترات التغذية للصائمين، واحتمالية تعرض الكثيرين لوعكات صحية خلال أيام العيد، بسبب تغيير الانظمة الغذائية ونوعية الطعام الذي يتناولونه.

وتحدثت الدكتورة سحر خيرى، أستاذ طب الأطفال واستشارى التغذية العلاجية بمستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، عن التغذية من الصيام إلى الإفطار، قائلة، أن في شهر رمضان الكريم يستطيع الإنسان أن يمسك نفسه عن الطعام لفترات طويلة، وينظم مواعيد تناول الطعام، ولذلك من السهل أن يستمر بتنظيم مواعيد الأكل وعدم الإسراف فيه بعد ذلك.

وقالت: يعتبر العيد فترة إنتقالية بعد الصوم، ففى رمضان ينخفض المعدل اليومى للوجبات الغذائية، وكذلك التمثيل الغذائى بالجسم، بينما الإفطار بعد شهر الصيام يكون مصحوبا بزيادة عدد وكميات الوجبات وإرتفاع التمثيل الغذائى، لذلك من الأفضل العوده تدريجيا إلى النمط الغذائى العادى بعد رمضان، وخصوصا أن العيد مرتبط بتناول أنواع مختلفة من الحلويات الدسمة، فالتدرج يهيئ الجهاز الهضمى إلى استقبال الأطعمة بيسر وسهولة.

وأضافت، كما يرتبط العيد بتناول أنواع مختلفة من الحلويات الدسمة التى تحتوى على كمية كبيرة من الدهون والدهون المحولة، والطاقة التى يؤدى الإكثار منها إلى زيادة الوزن والأمراض المرتبطه بزيادة الوزن، كالسكر والضغط وأمراض القلب، ورغم صغر حجم تلك الحلوى، إلا أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا يجب الحذر عند تناولها.

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ثم أوضحت معلومات حول فائدة بعض الأغذية المرتبطة بعيد الفطر طبقا للطقوس المصرية والعادات القديمة، ومنها قطعة الكعك المتوسطة، حيث تحتوي على حوالي 200 سعر حراري، وتعتبر الأعلى ما بين حلوى العيد، أما قطعة الكعك بالتمر فتحتوي على 181 سعر حراري، وقطعة الكعك بالعجمية أو الملبن أو المكسرات تحتوي على 220 سعر حراري، وقطعة الغريبة تحتوي على 150 إلى 160 سعرًا حراريًا، وقطعة البيتي فور تحتوي على 80 إلى 90 سعرًا حراريًا، ويعتبر بسكويت النشادر أقلهم في السعرات الحرارية، حيث يحتوي على 50 إلى 90 سعرًا حراريًا.

ونصحت المصريين بالإقلال من تناول حلوى العيد، وأن تكون صغيرة الحجم، وتناول كميات قليلة، وتكون قليلة الدهن وخالية من الدهون المهدرجة، حتى لا تتسبب فى إرباك الجهاز الهضمى وعسر الهضم، فتناول الكميات الكبيرة من الدسم والسكر يؤدى الى زيادة فى السعرات، بحيث يتم تخزينها فى الجسم فى صورة دهون تؤدى إلى البدانة وتصلب الشرايين وارتفاع السكر.

بخلاف ذلك نصحت استشاري التغذية بمستشفى 57357، بتناول الفاكهة والخضروات حيث أنها غنية بالألياف، وتقلل من امتصاص الدهون، وممارسة الرياضة.

وقالت إن مريض السرطان لا يحرم من تناول حلوى العيد، ويمكن تناولها بكميات قليلة، بحيث تكون مصنعة بطريقة صحية، ويكثر من السوائل والفاكهة والخضروات.​