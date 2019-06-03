أخبار مصر | الوزراء ينشر إنفوجراف حول حملة "أنت أقوى من المخدرات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء ينشر إنفوجراف حول حملة "أنت أقوى من المخدرات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف حول "أنت أقوي من المخدرات"، مشير الى أنه أطلقتها وزراة التضامن في إبريل ٢٠١٦ وتطوع فيها اللاعب محمد صلاح باعتباره سفير صندوق مكافحة الإدمان وأطلقت المرحلة الخامسة في مايو ٢٠١٩.

وأشار إلى أن الحملة تهدف الي التوعية بأضرار التدخين والتوعية بأضرار المخدرات والدمج المجتمعي للمتعافين بعد رحلة العلاج.

وأضاف الإنفوجراف أن الحملة حققت تفاعلا كبيرا بمراحلها المختلفة علي المستوي المحلي والدولي حيث اعتبرتها المنظمات الدولية نموذجا لحملات مكافحة المخدرات ووصفتها بأنها حملة ممنهجة لعلاج الإدمان وأشادت بها الصحف العالمية وخاصة في الصين.