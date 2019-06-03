أخبار مصر | "النقل" تعقد اجتماعًا موسعا مع وفد شركة قناة السويس للحاويات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تعقد اجتماعًا موسعا مع وفد شركة قناة السويس للحاويات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعا مع وفد شركة قناة السويس للحاويات لبحث الخطوات والأليات التى ستتخذها وزارة النقل بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدراسة المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى وذلك في ضوء توجيهات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل وهيئة قناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير النقل البحرى، ودمج التشريعات والقوانين المنظمة له في قانون واحد وحضر اللقاء كلا من رئيس قطاع النقل البحري ورئيس هيئة السلامة البحرية المصرية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه صدر قرارا بتشكيل لجنة فنية لدراسة هذه المقترحات للعرض على المجلس الأعلى للموانئ ثم العرض على اللجنة الوزارية على أن تنتهي اللجان من دراساتها وعرض توصياتها في غضون شهر.

وأضاف البيان أن هذه الدراسة ستركز على الوضع الحالي والمقترحات المقدمة والحوافز المقترحة ومراجعة كافة القرارات والتشريعات الخاصة بهذا المجال، لإصدار قرار وزاري موحد ثم قانون النقل البحري بما يتماشى مع تطورات النقل البحري على مستوى العالم بما يضمن تقديم كافة التسهيلات والحوافز وبما يزيد من القدرة التنافسية للموانئ البحرية المصرية في ظل ما تصدره موانئ الدول الاخرى من حوافز وتسهيلات الامر الذي يزيد من قدرة الموانئ المصرية على جذب مزيد من الخطوط الملاحية بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري، لافتا الى أن نتائج هذه اللجان سيتم مراعاتها في في المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية للقناة بحيث سيكون هذا المخطط متكامل ويحقق تحولا وطفرة ونقلة نوعية كبيرة في مجال النقل البحري في مصر.

جدير بالذكر أن وزارة النقل قامت خلال الفترة القليلة الماضية بتقديم عدة حوافز منها تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50%.