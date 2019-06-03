مصر | إحالة عاطل حاول سرقة ماكينة الصراف الآلي بالزيتون للمحاكمة الجنائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطل حاول سرقة ماكينة الصراف الآلي بالزيتون للمحاكمة الجنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية، بتهمة محاولة سرقة ماكينة الصراف الآلى الخاصة بأحد البنوك داخل مدرسة بمنطقه الزيتون.

وتبين من معاينة النيابة، وجود كسر فى ماكينة الصراف الألى داخل أحد المدارس، وأن المتهم استخدم مطرقة ضبطت معه، لكسر الماكينة والاستيلاء على ما بداخلها.

وبمواجهته أمام النيابة اعترف أن يوم الواقعة قاما بمراقبة من الخارج المدرسة وقاما بتسلق السور، بعدما تاكد بعدم وجود أحد بالداخل.

تعود التفاصيل عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط أحد الأشخاص عاطل 28 سنة مقيم بكفر الشيخ، سبق اتهامه فى قضيتين، أخرهما قضية سرقة متنوعة، ومطلوب التنفيذ عليه فى 4 أحكام حكم حبس فى قضايا سرقة، حال قيامه بالقفز من أعلى سور إحدى المدارس وبحوزته مطرقة حديدية.