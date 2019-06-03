مصر | تنفيذ أحكام قضائية متنوعة خلال حملة أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنفيذ أحكام قضائية متنوعة خلال حملة أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وأسفرت حملة أمنية مكبرة خلال 24 ساعة عن تنفيذ 42321 حكم قضائى متنوع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ 138 حكم جناية، 13147 حكم حبس جزئى، 2469 حكم حبس مستأنف،21334 حكم غرامة، 5233 حكم مخالفة.