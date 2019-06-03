مصر | ضبط 3 متهمين بحوزتهم طن "بانجو" لترويجهم في العيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 متهمين بحوزتهم طن "بانجو" لترويجهم في العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، بمدريتى أمن الإسماعيلية والسويس، من ضبط 3 متهمين بحوزتهم طن و350 كيلو من مخدر البانجو قبل ترويجهم.

وكشفت التحريات، أن متهمين "سبق اتهامهما فى قضية مخدرات"، قاما بالإشتراك مع آخر، لنقل كمية من نبات البانجو المخدر، من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية بالإسماعيلية، لترويجها على عملائهم فى فتره العيد.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة، أسفر إحداها عن ضبطهم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، مُستقلين سيارة نقل قيادة الثالث، وبحوزتهم "طن و350 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.