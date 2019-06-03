انت الان تتابع حر شديد وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس 29 رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأرصاد تعلن طقس اليوم الإثنين 29 رمضان يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على أقصى غرب البلاد ومناطق جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. Advertisements درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 22 37 شبين الكوم 22 36 طنطا 21 36 دمنهور 21 33 الإسكندرية 22 31 بلطيم 21 30 مطروح 19 28 السلوم 19 25 سيوة 23 40 بورسعيد 23 27 دمياط 23 27 الزقازيق 22 36 الإسماعيلية 21 36 السويس 20 36 العريش 21 29 رفح 20 30 رأس درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 22 37

شبين الكوم 22 36

طنطا 21 36

دمنهور 21 33

الإسكندرية 22 31

بلطيم 21 30

مطروح 19 28

السلوم 19 25

سيوة 23 40

بورسعيد 23 27

دمياط 23 27

الزقازيق 22 36

الإسماعيلية 21 36

السويس 20 36

العريش 21 29

رفح 20 30

رأس سدر 22 38

نخل 15 36

نويبع 25 38

طابا 24 35

كاترين 20 34

الطور 24 33

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 27 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 37

بنى سويف 23 38

المنيا 24 41

أسيوط 26 42

سوهاج 28 42

قنا 27 42

الأقصر 27 45

أسوان 30 44

أبو سمبل 29 43

الوادى الجديد 28 45

شلاتين 29 38

أبو رماد 30 36

حلايب 31 34

رأس حدربة 27 34

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