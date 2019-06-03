انت الان تتابع مقتل شخص وإصابة آخرين في محاولة لفض اعتصام الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات السودان - أرشيفية

قالت المعارضة السودانية، الإثنين، إن الجيش يحاول فض الاعتصام أمام مقره في العاصمة الخرطوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، تحدثت مصادر طبية عن مقتل شخص، وإصابة آخرين، خلال تلك المحاولة. وأكدت المعارضة السودانية أن الجيش بدأ في وقت سابق في حشد القوات في المكان، في «محاولة لفض الاعتصام» المستمر منذ شهر أبريل الماضي أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية، بعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير. ودعا تجمع المهنيين السودانيين «المواطنين للتوجه إلى مكان الاعتصام».

وبث ناشط حقوقى يدعى محمد سراج، بثا مباشرا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر لقطات من مناوشات بين المعتصمين والقوات المنتشرة فى محيط الاعتصام.وبحسب قناة «الحرة»، تحدث ناشطون سودانيون عن إطلاق نار كثيف ووقوع إصابات بين المعتصمين.وكان ناشطون قد قالوا إن ما يقرب من 200 عربة تاتشر

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