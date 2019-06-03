مقتل شخص وإصابة آخرين في محاولة لفض اعتصام الخرطوم

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مظاهرات السودان - أرشيفية
قالت المعارضة السودانية، الإثنين، إن الجيش يحاول فض الاعتصام أمام مقره في العاصمة الخرطوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، تحدثت مصادر طبية عن مقتل شخص، وإصابة آخرين، خلال تلك المحاولة. وأكدت المعارضة السودانية أن الجيش بدأ في وقت سابق في حشد القوات في المكان، في «محاولة لفض الاعتصام» المستمر منذ شهر أبريل الماضي أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة السودانية، بعد عزل الرئيس السابق، عمر البشير. ودعا تجمع المهنيين السودانيين «المواطنين للتوجه إلى مكان الاعتصام».
وبث ناشط حقوقى يدعى محمد سراج، بثا مباشرا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر لقطات من مناوشات بين المعتصمين والقوات المنتشرة فى محيط الاعتصام.وبحسب قناة «الحرة»، تحدث ناشطون سودانيون عن إطلاق نار كثيف ووقوع إصابات بين المعتصمين.وكان ناشطون قد قالوا إن ما يقرب من 200 عربة تاتشر
وبث ناشط حقوقى يدعى محمد سراج، بثا مباشرا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر لقطات من مناوشات بين المعتصمين والقوات المنتشرة فى محيط الاعتصام.
وبحسب قناة «الحرة»، تحدث ناشطون سودانيون عن إطلاق نار كثيف ووقوع إصابات بين المعتصمين.
وكان ناشطون قد قالوا إن ما يقرب من 200 عربة تاتشر محملة بالقوات النظامية والدعم السريع قد قطعت كوبري المنشية في طريقها إلى مقر الاعتصام.
ووجهت لجنة أطباء السودان المركزية نداء عاجلا للأطباء والكوادر الطبية بالتوجه إلى القيادة العامة والمستشفيات القريبة تحسبا لأي طارئ يستدعى تدخل الفرق الطبية.
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