شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يهنئ الصحفيين والإعلاميين بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة تهنئة للكتاب الصحفيين والإعلاميين بمناسبة عيد الفطر المبارك . قال فيها: «تحية طيبة وبعد.. أتوجه إليكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد علينا جميعاً هذه المناسبات السعيدة ومصرنا الغالية تنعم بالأمن والأمان والخير والسلام، وأنتهز هذه المناسبة الكريمة لأتوجه لكم بالشكر والتقدير على جهودكم المتميزة في تغطياتكم الإعلامية لأخبار وفعاليات مجلس الوزراء، داعيا الله عز وجل أن يكلل جهودنا معا لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، مع دعواتي لكم بدوام التوفيق ،،، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء».

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