شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يراجع التصميمات النهائية للعربات الروسية المجرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع وفد شركة ترانسماش هولدينج، وذلك لمتابعة تنفيذ عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، والتي سبق توقيعها بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج.

استعرض الجانبان خلال الاجتماع نتائج الزيارة الثالثة للجنة الفنية التابعة لهيئة سكك حديد مصر لروسيا، حيث اعتمدت اللجنة التصميمات والرسومات الخاصة بجميع مكونات العربة ( بواجي- فرامل- الأجزاء الداخلية للعربات- جسم العربة)، وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالتزامن بين إجراءات إنهاء خطوات التفعيل المادي للعقد وبين تسارع الخطوات التنفيذية لتصنيع العربات، من أجل إنهاء توريد وتصنيع العربات وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع

«ترانسماش هولدينج» على الانتهاء من عدد ٢ عربة نموذج بحلول سبتمبر القادم، وسيتم إرسال الأولى إلى المجر لكي يتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية، والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر تمهيدا لتوريد أول دفعة من العربات بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة.

كما تباحث الجانبان حول التعاون بين هيئة السكك الحديدية وترانسماش في مجال تصنيع جرارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إلى جانب تصنيع عربات السكك الحديدية، حيث أوضح الوزير أن هناك تعاونا استثماريا قائما مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لشراء 100 جرار سكة حديد جديدة سيتم طرحها في مناقصة عامة بعد انتهاء الاستشاري من تحديد الكراسات الخاصة بالمشروع، وهو ما يمكن للشركة أن تدخل في هذه المناقصة المهمة، كما استعرض الوفد الروسي اهتمام شركات روسية بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية في مجال ازدواج الخطوط وتجديد السكة، حيث أكد الوزير أنه سيتم الطرح خلال الفترات القادمة لمشروعات مهمة مثل مشروع ازدواج المنصورة- دمياط، وازدواج خط المناشي، بالإضافة إلى تجديدات السكة في عدد من القطاعات بمختلف خطوط السكك الحديدية، وتمت مناقشة إمكانية التعاون في مجال تصنيع عربات مترو الأنفاق، حيث أفاد الوزير بأنه سيتم طرح مناقصات خاصة بهذا المجال يمكن للشركة التقدم لها.