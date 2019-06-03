شكرا لقرائتكم خبر عن أنفوجراف .. رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر، داعيا الله أن يعيده على الشعب المصرى بالخير واليمن والبركات. وكان رئيس الوزراء، قد أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. Advertisements جاء في نص البرقية: "يُسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأصدق آيات التهانى مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".



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