شكرا لقرائتكم خبر عن "المحاصيل الزراعية" تحدد 9 توصيات لحدائق الموز حول طرق الرى والتسميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، حزمة من التوصيات والنصائح الشهرية الخاصة بزراعات الموز والتى يجب على مزارعى الموز إتباعها خلال الشهر الجارى، من حيث معاملة أشجار الموز وطرق الرى ومكافحة الأفات وطرق التسميد لزيادة وجودة الإنتاج وهى:

1- يجب وضع السنادات لحماية السباطات لمنع كسرها بفعل الرياح

2- جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها

3- التخلص من الحشائش الموجودة فى المزرعة

4- فحص الخلف الجديدة لمقاومة أمراض تورد القمة

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5- مع اكتمال نمو السباطات، جمع المحصول فى الأصناف المبكرة والتحميل والنقل

6- تسميد الأشجار التي تروي بالغمر يتم إضافة 100 جم إلى 150 جم سلفات نشادر أو نترات نشادر، إلى الأشجار عمر سنة إلى عامان، ويتم إضافة 300 جم سماد مركب للأشجار أكبر من 3 سنوات

7- يتم إضافة 150 جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم، مع مراعاة تكرار هذا التسميد مرة كل 15 يوم

8- تسميد أشجار الموز التي تروي بالتنقيط، فى الرية الأولى، يضاف 5 كجم سلفات نشادر + 1 كجم سلفات ماغنسيوم، وفي الرية الثانية، يضاف 2 كجم سماد مركب 19 ـ 19 ـ 19، وفي الرية الثالثة، يضاف 8 كجم سلفات بوتاسيوم، ويضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة في الشهر، كما يضاف 1 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بالتبادل مع 1 لتر حامض كبرتيك مرة كل 15 يوم .

9- عند التسميد الورقي لأشجار الموز يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار.