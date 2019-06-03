شكرا لقرائتكم خبر عن طقس العيد لطيف شمالا مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس العيد، غدا الثلاثاء، لطيفا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيفا ليلا، بينما تسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 35 ديجة.

يُذمر أن التوقعات الفلكية تُشير إلى أن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان، وأن غدا الثلاثاء أول أيام شهر شوال وعيد الفطر، بينما من المقرر أن تستطلع لجان دار الإفتاء هلال شوال بعد غروب شمس اليوم، باعتبارها الجهة المنوط بها تحديد الأهلّة وبدايات الشهور العربية.

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وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على غرب البلاد ومناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية مُعتدلة تنشط على السواحل الشرقية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فمن المتوقع أن يكون معتدلا، وارتفاعه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، فالعظمى بالقاهرة 35 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية 30/ 22، ومطروح 27/ 22، وسوهاج 43/ 27، وقنا 44/ 28، وأسوان 45/ 30 درجة.