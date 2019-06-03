شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الإنتاج الحربى والتنمية المحلية والبيئة يتابعون منظومة تدوير المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثلى وزارة التخطيط وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى لمتابعة آخر مُستجدات الخطة التنفيذية للمنظومة الجديدة لتدوير المخلفات البلدية والصلبة.

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يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة نتائج اجتماعات اللجنة المشكلة من مجموعة العمل الدائمة من ممثلي الجهات المعنية للتنسيق بشأن مقترح شكل الكيان المخطط إنشاؤه لإدارة منظومة تدوير المخلفات ، حيث ناقشت اللجنة عدد من النقاط من بينها متطلبات تطبيق المنظومة بالقاهرة حيث تمثل نسبة المخلفات بالقاهرة 23.7% من إجمالي الجمهورية كما تم مناقشة إغلاق المقالب العشوائية ورفع كفاءة وتأهيل المحطات الوسيطة والتخطيط لتنفيذ محطات وسيطة متحركة وكذلك العمل علي تطوير مصانع تدوير المخلفات بإقامة خطوط إنتاج جديدة من خلال وزارة الإنتاج الحربي وكذا إنشاء وتطوير المحطات الوسيطة من قبل الهيئة العربية للتصنيع ، كما تم أثناء اللقاء عرض مقترح لشكل الكيان الذي سيدير المنظومة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باتخاذ خطوات عاجلة لوضع خطة إدارة المخلفات محل التنفيذ على ضوء انعكاساتها المجتمعية المباشرة ومساهمتها في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والشكل الحضاري للبلاد، بما في ذلك توفير المعدات المطلوبة واتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها إدارة المخلفات بكفاءة عالية، مع مراعاة أن تشمل تلك المنظومة إجراءات الرقابة والتقييم والمراجعة للأداء.