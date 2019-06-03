شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون بريطانيون لترامب: الشعب البريطانى يرفضك ويرفض سياساتك السامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يواجه شبح احتجاجات ضخمة أثناء زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة .

وقال دينيس فرناندو من مجموعة حملة "قفوا ضد ترامب": "بحلول وقت مغادرته سيعرف - وسيعرف العالم - أن الناس هنا يرفضونه ويرفضون سياسته السامة".

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وكان الرئيس الأمريكى وزوجته ميلانيا نزلا فى مطار ستانستيد فى الساعة التاسعة صباحًا، حيث هدد عشرات الآلاف من الناس بالاحتجاج وسط لندن فى معارضة لوجوده؛ ومن المتوقع أن يكون الاحتجاج الأكبر يوم الثلاثاء، حيث من المقرر تنظيم مظاهرات فى جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يجتمع آل ترامب مع الملكة فى قصر باكينجهام قبل مأدبة غداء خاصة، بعد جولة فى ويستمنستر آبى، سيجتمع الزوجان أيضًا مع الأمير تشارلز ودوقة كورنوول – وسط ترقب حول كيفية تعاون أمير ويلز ، وهو خبير بيئي حريص، مع الرئيس المحب للوقود الأحفورى.