شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشن هجوما على عمدة لندن: "خاسر وبارد وعليه التركيز على الجريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب هجومًا استثنائيًا على عمدة لندن صادق خان، قبل لحظات فقط من الهبوط فى المملكة المتحدة فى زيارة رسمية له، بحسب صحيفة "الإندبندنت".

وقال فى تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" للتدوين القصير، " صادق خان ، الذى أدى بكل المقاييس عملاً فظيعًا بصفته عمدة لندن، كان" بغيضا " بحماقة، تجاه رئيس الولايات المتحدة الزائر، فهو إلى حد بعيد الحليف الأكثر أهمية للمملكة المتحدة..إنه خاسر بارد يجب أن يركز على الجريمة في لندن ، وليس أنا".

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ومضى يقول "يذكرنى خان كثيرا برئيس بلدية نيويورك الغبى وغير الكفء ، دي بلاسيو، الذى قام أيضًا بعمل فظيع - نصف طوله فقط. وعلى أي حال ، أتطلع إلى أن أصبح صديقًا رائعًا للمملكة المتحدة، وأنا أتطلع كثيرا إلى زيارتي. نهبط الآن! ".