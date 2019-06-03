أخبار مصر | اجتماع موسع لـ"النقل" مع وفد شركة "ترانسماش" لمتابعة تنفيذ عقد توريد وتصنيع 1300 عربة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع موسع لـ"النقل" مع وفد شركة "ترانسماش" لمتابعة تنفيذ عقد توريد وتصنيع 1300 عربة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع وفد شركة ترانسماش هولدينج، وذلك لمتابعة تنفيذ عقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي سبق توقيعها بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع نتائج الزيارة الثالثة للجنة الفنية التابعة لهيئة سكك حديد مصر لروسيا حيث اعتمدت اللجنة التصميمات والرسومات الخاصة بجميع مكونات العربة ( بواجي – فرامل – الاجزاء الداخلية للعربات – جسم العربة).

وأشادت وزارة النقل، بالتزامن بين إجراءات إنهاء خطوات التفعيل المادي للعقد وبين تسارع الخطوات التنفيذية لتصنيع العربات من أجل إنهاء توريد وتصنيع العربات وفقا للجدول الزمني المحدد بين الجانبين مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع ترانسماش هولدينج على الانتهاء من عدد ٢ عربة نموذج بحلول سبتمبر القادم وسيتم إرسال الأولى إلى المجر لكي يتم اختبارها والحصول على شهادة الأمان الأوروبية والنموذج الآخر سيتم إرساله لمصر لاختباره بخطوط هيئة سكك حديد مصر تمهيدا لتوريد اول دفعة من العربات بعد إنهاء الاختبارات على الشبكة.

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كما تباحث الجانبان حول التعاون بين هيئة السكك الحديدية وترانسماش في مجال تصنيع جرارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق الى جانب تصنيع عربات السكك الحديدية.

وأوضحت وزارة النقل، أن هناك تعاون استثماري قائم مع البنك الأوربيى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لشراء 100 جرار سكة حديد جديدة سيتم طرحهم في مناقصة عامة بعد انتهاء الاستشاري من تحديد الكراسات الخاصة بالمشروع وهو ما يمكن للشركة أن تدخل في هذه المناقصة الهامة.

كما استعرض الوفد الروسي اهتمام شركات روسية بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية في مجال ازدواج الخطوط وتجديد السكة، حيث أكدت الوزارة أنه سيتم الطرح خلال الفترات القادمة لمشروعات هامة مثل مشروع ازدواج المنصورة /دمياط وازدواج خط المناشي بالإضافة إلى تجديدات السكة في عدد من القطاعات بمختلف خطوط السكك الحديدية كما تم مناقشة إمكانية التعاون في مجال تصنيع عربات مترو الأنفاق حيث سيتم طرح مناقصات خاصة بهذا المجال يمكن للشركة التقدم لها.