أخبار مصر | "العيد إمتى؟".. دار الإفتاء تجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العيد إمتى؟".. دار الإفتاء تجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الإثنين، هلال شهر شوال لعام 1440 هجريا، الثالث من يونيو الجاري، وذلك من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تساؤل عن موعد العيد، قائلة: "العيد إمتى؟"، وأجابت: "سؤال كل المصريين محتاجين إجابته، اليوم هنستطلع هلال شهر شوال بإذن الله، وسيتم الإعلان عن نتيجة الرؤية الشرعية وموعد العيد بعد المغرب في بث مباشر على الصفحة وعلى التليفزيون المصري".