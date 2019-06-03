أخبار مصر | "الاياتا" تنتخب الطيار أحمد عادل لعضوية مجلس المحافظين

شاركت مصر للطيران في الجمعية العامة رقم ٧٥ للاياتا، والتي تختتم فاعليتها اليوم فى سول بكوريا الجنوبية، وقد قررت الجمعية العامة رقم ٧٥ للاياتا انتخاب الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران لعضوية مجلس المحافظين لمدة ٣ سنوات تنتهى فى عام 2022.

كما شارك الطيار أحمد عادل فى اجتماع مجلس المحافظين رقم ٢٠٩ الذى انعقد قبل افتتاح فعاليات الجمعية العامة، ومن جانبه صرح الطيار أحمد عادل أن الاجتماع تناول مستجدات صناعة النقل الجوى وحركة الركاب والبضائع واعتماد بعض القرارات الهامة للجمعية العامة رقم ٧٥ مثل قرار بشأن تتبع حقائب الركاب RFID ،Radio frequency Identification ، وحث جميع شركات الطيران الأعضاء على تفعيل هذه المبادرة وذلك لحل كل المشكلات المتعلقة بفقدان أو تلف أو تأخير حقائب السفر فى المطارات وكذلك قرار بشأن الإجراءات البيومترية One ID ، والتي تسهل عملية check-in وتجميع كافة بيانات الركاب من مطار المغادرة حتى بلد الوصول مرورا بالترانزيت.

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وأضاف عادل أن الاجتماع قد صدق أيضا على قرار بشأن نظام الايكاو العالمى لخفض الانبعاثات Corsia والتأكيد على شركات الطيران الأعضاء للالتزام بتطبيق نظام الcorsia وتقديم خطط رصد وتدقيق الانبعاثات فى الميعاد المحدد لها لسلطات الطيران، وحث الحكومات بعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب تتعارض مع مبادئ تطبيق نظام الcorsia لتجنب اى أعباء إضافية مادية على شركات الطيران.

هذا بالإضافة إلى قرار بشأن الركاب ذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على تقديم كافة المساعدات فى المطارات لتسهيل إجراءات سفرهم دون عناء أو مواجهة اى صعوبات.

وقرار أيضا بشأن الخانات الزمنية ، وضرورة الالتزام بمجموعة واحدة من المقاييس والقواعد العالمية الاسترشادية لاستخدام الخانات الزمنية بالمطارات وضمان التطبيق العادل لهذه القواعد .