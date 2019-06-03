مصر | نيابة حلوان تكلف بتشريح جثة شاب لقى مصرعه في مشاجرة مع جيرانه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة حلوان تكلف بتشريح جثة شاب لقى مصرعه في مشاجرة مع جيرانه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة حلوان، مصلحة الطب الشرعى بتشريح جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات الجيرة، وإرسال بيان بالصفة التشريحية وأسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بدائرة القسم وسقوط قتيل وبالأنتقال والفحص عثر على جثة شاب يدعى محمد.ع حداد، مصاب عدة طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته على الفور، وبتكثيف التحريات دلت أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة من جيران المجنى عليه بسبب خلافات سابقة بينهم وتم ضبط المتهم الثانى وجار ضبط الآخرين.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.