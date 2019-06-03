مصر | حبس مسجلين خطر 15 يومًا بتهمة السرقة في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسجلين خطر 15 يومًا بتهمة السرقة في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس مسجلين خطر 15 يوم على ذمة التحقيقات، بتهمة تكوين تشيكل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية في البساتين، كما طالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

تعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة البساتين، عدة بلاغات من مواطنين تفيد بسرقة دراجاتهم البخارية، وبإجراء التحريات اللازمة وتكثيف التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم حسين.م واحمد.ا مسجلين خطر وسبق لها قضايا اخرى فى السرقه بالاكراه وتم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب وقائع سرقة الدراجات البخارية وبيعها بدائرة القسم لتحقيق ارباح غير مشروعه من خلالها.

حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسهم فى وقت سابق وتم التجديد.