مصر | النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لضبط المتهمين في واقعة إلقاء رضيع بمنطقة وادي حوف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لضبط المتهمين في واقعة إلقاء رضيع بمنطقة وادي حوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المعصرة، فحص كاميرات المراقبة وتفريغها لضبط المتهمين بإلقاء طفل رضيع على أحد الأرصفة بنطاق الدائرة التابعة للقسم، كما أمرت النيابة باستدعاء شهود العيان فى الواقعة.

كانت البداية بمرور الرائد مصطفى عبد العال معاون أول مباحث قسم شرطة المعصرة، لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة وادي حوف التابعة للدائرة، ولاحظ أن هناك جسم غريب ملقي بجانب الرصيف، وبفحصه، تبين أنه طفل رضيع لا يتعدى عمره 7 أيام يرتدي ملابس نظيفة ولا يوجد معه أي متعلقات تدل على أهليته، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.