انت الان تتابع مصر تتابع التعرف على ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الطائرة الإثيوبية
تستمر مصر في متابعة آخر مستجدات عملية التعرف على ضحايا حادث الطائرة الإثوبية، إذ صرح السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أن سفارة مصر في أديس أبابا تتابع مع السلطات الأثيوبية عملية التعرف على الضحايا، إذ يضم الفريق المنوط به تلك العملية خبراء من إثيوبيا والإنتربول والشركات الأجنبية المتخصصة، مشيرا إلى أن السلطات الأثيوبية أشارت إلى أنه تم الانتهاء من عملية جمع المتعلقات الشخصية وجاري الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتعرف أسر الضحايا عليها.
وشدد هاشم، في بيان له، اليوم الإثنين، على أن سفارة مصر في أديس أبابا ستستمر في المتابعة عن كثب كافة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالحادث.يذكر أنه في أبريل الماضي، قالت وزيرة النقل الإثيوبية، إن طائرة "بوينج 737 ماكس" المنكوبة أقلعت بشكل سليم، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد أن الطائرة كانت
وشدد هاشم، في بيان له، اليوم الإثنين، على أن سفارة مصر في أديس أبابا ستستمر في المتابعة عن كثب كافة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالحادث.
يذكر أنه في أبريل الماضي، قالت وزيرة النقل الإثيوبية، إن طائرة "بوينج 737 ماكس" المنكوبة أقلعت بشكل سليم، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تؤكد أن الطائرة كانت صالحة للملاحة الجوية.
وأوضحت الوزيرة، خلال تقديمها نتائج التحقيق الأولى بحادثة تحطم الطائرة الإثيوبية، أن الإقلاع كان عاديا جدا، وأنه تم اتباع كل التعليمات التي وفرتها الشركة المزودة، لكن الطاقم فشل في التحكم في الطائرة"، متابعة: "هناك الكثير من التوصيات الوقائية التي يجب اتخاذها، لكننا سنقدم اثنتين، الأولى ضرورة تأكد وكالة الطيران من التزام مصنع الطائرة بكل تفاصيل النظام قبل طرح أي طائرة للبيع". (التفاصيل)
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