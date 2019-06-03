شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحر الأحمر» تحذر المواطنين من زيادة الاستهلاك لعدم طفح المجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، المواطنين بجميع مدن المحافظة، من زيادة استهلاك واستخدام مياه الشرب خلال الفترة الحالية، ومطالبتهم بترشيد استهلاك المياه، خلال فترة عيد الفطر المبارك، خاصة في أعمال نظافة المنازل.

وأكدت الشركة، في بيان صحفي الاثنين، أن زيادة استهلاك المياه يعمل على زيادة العبء على شبكات الصرف الصحي، ما يعرض بعض المناطق لطفح المجاري بجانب استهلاك كميات مياه كبيرة.

وناشدت الشركة المواطنين ترشيد استهلاك مياه الشرب والمساهمة فى تخفيف العبء على شبكات الصرف بتقليل الاستخدام.