شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أخطاء جسيمة.. وزير التنمية المحلية يطيح برئيس حي الوايلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تعيين هانى عبدالحليم بدوي، رئيساً لحى الوايلى بمحافظة القاهرة. كما قرر الوزير ندب عمرو محمد فكري عبدالوهاب، رئيس الحي السابق، لديوان عام محافظة القاهرة. وقالت الوزارة، في بيان صحفي الاثنين، إن الإطاحة برئيس الحي السابق تأتي في أعقاب توجيهات الوزير لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بالوزارة بالقيام بحملات مفاجئة على عدد من الأحياء والمدن بالمحافظات ومن بينها محافظة القاهرة ومنها حي الوايلي، حيث تم رصد عدد من الأخطاء الجسيمة في العمل، مشيرا إلى أنه تم رصد تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية.

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