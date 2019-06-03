شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ الإعلاميين والصحفيين بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الإعلاميين والكتاب الصحفيين بعيد الفطر. Advertisements وجاء نص التهنئة كالتالى: "أتوجه إليكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد علينا جميعاً هذه المناسبات السعيدة، ومصرنا الغالية تنعم بالأمن والأمان والخير والسلام". وأضاف :"أنتهز هذه المناسبة الكريمة لأتوجه لكم بالشكر والتقدير على جهودكم المتميزة فى تغطياتكم الإعلامية لأخبار وفعاليات مجلس الوزراء، داعيا الله عز وجل أن يكلل جهودنا معا لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين".

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