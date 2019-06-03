شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تغلق سفارتها فى فنزويلا بشكل مؤقت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت كندا سفارتها فى فنزويلا بشكل مؤقت، ملقية باللوم على الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو للحد من قدرات السفارة على العمل فى البلاد.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، فى بيان لها اليوم، الاثنين، إن قرار إغلاق السفارة يرجع إلى عدم قدرة الدبلوماسيين الكنديين على تجديد تأشيراتهم التى كان من المقرر أن تنتهى فى نهاية الشهر، فى ظل نظام مادورو، قائلة: "لذلك لم يتبق أمامنا خيار سوى تعليق عملياتنا مؤقتا فى سفارة كندا فى فنزويلا، التى ستكون سارية على الفور"، موضحة أن كندا ستقوم "بتقييم وضع" الدبلوماسيين الفنزويليين الذين عينهم نظام مادورو فى كندا.
وأضافت "أن كندا ، مع شركائها فى مجموعة ليما والمجتمع الدولى ، ستواصل الدفاع عن حقوق الشعب الفنزويلى والعودة الكاملة إلى الديمقراطية فى فنزويلا".
وكندا هى واحدة من 14 دولة معظمها من أمريكا اللاتينية من مجموعة ليما التى أبدت معارضة قوية ضد إعادة انتخاب مادورو العام الماضى.
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