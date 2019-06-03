اليوم.. محاكمة موظفة بتهمة اختلاس أموال "التضامن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، محاكمة محاكمة "تهاني. ع" موظفة في اتهامها باختلاس أكثر من 5 ملايين جنيه من أموال جمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب.
وكشف أمر إحالة المتهمة في القضية رقم 278 لسنة 2018 جنايات مدينة نصر، أن المتهمة في غضون عام 2010 باعتبارها موظفة عامة (رئيس مجلس إدارة جمعية أحباء مصر التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي) اختلست 5 ملايين و337 ألف جنيه من جهة عملها.
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