شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. الأخبار المتوقعة 3 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لعام 1440 هجريا، الثالث من يونيو الجاري، وذلك من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية.

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يستضيف الرئيس النمساوي ألكساندر فان دير بيلن، اجتماعا غير رسمي لرؤساء ورؤساء وزراء الدول الناطقة باللغة الألمانية، وذلك في مدينة لينز، وتستمر أعماله يومين.

يبحث الرئيس الكوري الجنوبي مون جي- إن مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان في المكتب الرئاسي بسول، الأوضاع السياسية في شبه الجزيرة الكورية.

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك وحرس الحدود في العاشرة مساء باستاد حرس الحدود دون جمهور.