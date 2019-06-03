شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة استعدادات عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، إن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتم وضع نظام متابعة محكم على مدار الـ 24 ساعة لمستوى الخدمات في القطاعات الحيوية، والتعامل مع أية طوارئ أو مشكلات يمكن أن تواجه المواطنين خلال أيام العيد، خاصة بالمنشأت الخدمية الحيوية أو أماكن الترفيه المعتادة التي يرتادها المواطنون كالحدائق والكورنيش وغيرها، وذلك من خلال غرف العمليات المركزية بالديوان العام والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية والمشروعات

أضاف أنه سيتم ترجمة خطبة عيد الفطر المبارك بلغة الإشارة في الساحات الرئيسية بالمدن ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة والاستفادة منها، وذلك في إطار توجيهات وتكليفات القيادة السياسية في مجال تمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمن مبادرة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الأوقاف والتعليم لترجمة صلاة الجمعة بلغة الإشارة في عدد من المساجد الرئيسية بواسطة مترجمى لغة الإشارة بإدارة التربية الخاصة، والتي يشرف على تنفيذها إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالديوان العام

شدد المحافظ على تواجد رؤساء المدن بأماكن عملهم خلال أيام عيد الفطر المبارك والنزول الميدانى إلى الشوارع وازالة أي اشغالات والعمل على الاهتمام بمنظومة النظافة العامة وتجميل الميادين مع الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم، كما شدد على إعداد جداول بالمناوبات للعمل في كافة القطاعات على مدار الساعة وإعلان هذه المناوبات في مكان ظاهر في كل موقع مع الخط الساخن أو أرقام الاتصال للتعامل مع أي بلاغات أو حالات طارئة مع تواجد رئيس القطاع أو النائب أو الوكيل في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء ،التموين، الصحة ،الطب البيطري التضامن الاجتماعي والمستشفيات، الوحدات الصحية وغيرها من المواقع والمرافق الخدمية الحيوية.

أصدر المحافظ تعليماته المشددة باستمرار حملات الإزالة للتعديات في المهد على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، مشددا على أنه لن يسمح بالتقصير في هذا الشأن، وذلك للحيلولة دون استغلال فترة أجازة العيد من قبل بعض المواطنين للتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وهذا ما لم يتم السماح به بأي حال من الأحوال.

جاء ذلك خلال ترؤسه، الأحد، اجتماعا موسعا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى المديريات للاطمئنان على استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك بحضور اللواء عصام العلقامي سكرتير عام المحافظة وعدد من مديري الإدارات والتنفيذيين المعنيين بديوان عام المحافظة

وأكد رؤساء الوحدات المحلية السبع على أنه تم إعداد وتجهيز المتنزهات العامة والحدائق وستكون جاهزة منذ الصباح الباكر لأول أيام العيد أمام الرواد والمواطنين، بالتنسيق مع إدارات الحماية المدنية والجهات المعنية طوال فترة العيد لمواجهة أية طوارئ، وأنه تم التنسيق مع الإدارات والجمعيات الزراعية لعمل حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة المخالفين بالبناء مستغلين أجازة العيد ومواجهة حالات التعدي في مهدها وتحرير المحاضر للمخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض مسؤولو القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية الخطط والأعمال المنفذة الخاصة باستقبال العيد، حيث يقوم قطاع الصحة رفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ من خلال تكثيف الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمات بالمنشآت الصحية بالمدن والقرى، وتشكيل غرفة وقائية بإدارة الطب الوقائي والإدارات الصحية لاستقبال البلاغات للأمراض المعدية،وتشكيل غرفة أزمات فرعية داخل كل مستشفى تحت إشراف وكيل الوزارة وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والتأكد من توافر الرصيد الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات بكل مستشفى وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته وتوفير عدد من الأسرة الداخلية بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، والتشديد على مناوبات الأطباء وأطقم التمريض مع وقف جميع الأجازات والراحات خلال العيد.

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وفي قطاع الطب البيطري سيتم تدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين للقيام بالكشف على المذبوحات مع فتح جميع المجازر طوال أيام الأسبوع لاستقبال المذبوحات والتفتيش على محلات اللحوم البلدية والمجمدة والدواجن والأسماك واللحوم وثلاجات حفظ اللحوم فضلا عن توجيه حملات مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة، على محلات بيع اللحوم والأسواق للتأكد من صلاحية المعروض منها للاستهلاك الآدمي،وتشكيل غرفة طوارئ بالمديرية والمراكز الإدارية التابعة لها لتلقى أية شكاوي عليها.

وينفذ مرفق إسعاف بني سويف ينفذ خطة محكمة لاستقبال العيد تتضمن تأمين الخدمات الإسعافية أيام العيد من خلال رفع درجة الاستعداد ومنع الأجازات والأذونات ،ووضع السيارات في حالة استنفار خارجي وانتشار حر،وإلزام جميع المشرفين بالتواجد في أماكنهم والربط اللاسلكي الداخلي مع طوارئ مديرية الصحة والنجدة والحماية المدنية والمرور وتجهيز سيارات الإسعاف وتزويدها بالأوكسجين والمستلزمات من الطبية والماسكات وتوزيعها لتغطية كافة مراكز ومناطق المحافظة باجمالي 72 سيارة إسعاف، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بسيارات إسعاف من المحافظات المجاورة عند الضرورة.

وفي قطاع التموين، تقررعودة المخابز للعمل بالمواعيد السابقة على شهر رمضان بما يتلاءم وطبيعة استهلاك المواطنين مع تكثيف الحملات واللجان لمتابعة المخابزمن بداية التشغيل حتى نهاية الإنتاج بالوزن والمواصفات القانونية ،مع وقف جميع الأجازات لمفتشي التموين لتنظيم حملات دورية للمرور على الأسواق والمطاعم ومحلات الأسماك، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات ،مع متابعة عمل محطات الوقود وتعبئة البوتاجاز لضمان وصول الكميات الواردة من البنزين والسولار والإشراف على توزيعها من خلال الأجهزة الرقابية لضمان عدم حدوث اختناقات في تلك السلع.

وفى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يتم العمل في كافة المحطات والشبكات ومراكز الصيانة بنظام المناوبات على مدار 24 ساعة ومتابعة التشغيل وتشغيل غرفة عمليات محلية مرتبطة بالخط الساخن للتعامل مع أية شكاوى عن انقطاع المياه وسرعة إصلاحها، وذلك على الأرقام التالية (125) ومحمول (01276278215/ 01276279712)، وتخصيص عدد 5 سيارات مياه للإمداد بمياه الشرب لدفعها في حالات الاحتياج أو إصلاح الكسور، تحت تصرف نوبتجي الشركة بخلاف عدد 1سيارة مياه لكل فرع، وعدد 1 عربة بكل فرع لدفعها في حالات الإنسداد، مع تواجد رؤساء الأفرع بمقر فروع الشركة رئاستهم خلال أيام العيد بالكامل لحل أية مشاكل بالفرع.

ويستعد قطاع الزراعة بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية المختصين بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات الزراعية لمتابعة سير العمل ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية خلال اجازة عيد الفطر، بينما تقوم مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأوقاف والوحدات المحلية لتجهيز مراكز الشباب التي تم اعتمادها لأداء صلاة العيد، مع فتح جميع مراكز الشباب بدائرة المحافظة خلال اجازة العيد لممارسة الأنشطة مع تواجد المناوبات بها لمتابعة سير العمل بها.

وفي قطاع الكهرباء، يتم عمل غرفة عمليات بديوان عام القطاع لتلقى البلاغات، وعمل مناوبات للعاملين على مدار 24ساعة بمقر القطاع والهندسات التابعة له بجميع المراكز،وتخصيص خط ساخن (121) ورقم (2238338) لتلقى بلاغات أعطال الكهرباء، مع تشغيل مراكز خدمة فرعية بالوحدات القروية الرئيسية لمراقبة أحمال المحولات وسرعة إصلاح الأعطال وإعادة التيار مع توفير 4 وحدات توليد طوارئ متنقلة كتغذية بديله لتامين دور العبادة والمرافق الحيوية ،علاوة على تواجد فرق طوارئ إصلاح الجهد المتوسط والمنخفض بمراكز الهندسات للتدخل عند الحاجة.

وتقوم مديرية التضامن ومن خلال جمعية الهلال الأحمر بتقديم بعض الهدايا العينية على المرضى ببعض المستشفيات، وتقوم جمعية المؤسسات بمنح عيدية للأطفال الأيتام واستقبال المتبرعين والمتطوعين لمشاركة أطفال المؤسسة فرحتهم بالعيد وتوزيع الهدايا والكعك ومصاحبتهم في الخروج للحدائق والمنتنزهات، في حين تقوم مشروعات النظافة بالمحافظة بتكثيف حملات نظافة على المنتزهات والميادين العامة والشوارع ورفع القمامة والمخلفات بصفة مستمرة خلال أيام العيد.

من جهتها، خصصت مديرية الأوقاف 140 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى مراكز المحافظة بواقع: 30 ساحة بمركز ومدينة بني سويف، و28 ساحة بمركز ومدينة إهناسيا، و25 ساحة بمركز ومدينة ببا، و19 ساحة بمركز ومدينة الفشن، و14 ساحة بمركز ومدينة سمسطا، و14 ساحة مثلها بمركز ومدينة ناصر، و10 ساحات بمركز ومدينة الواسطىحيث يتم تجهيز وفرش هذه الساحات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية مع تجهيز الخطباء ( أساسي واحتاطي) لكل ساحة من ساحات الصلاة.

فيما تقوم إدارة المرور بتنظيم خدمات على الطرق السريعة ومداخل ومخارج المدن والطرق الزراعية والصحراوية وأماكن تجمعات المواطنين في المرافق والمنتزهات ومتابعة حركة السيارات والنقل جماعي لنقل المواطنين وضبط حركة المرور في الشوارع والتصدي للمخالفات المرورية وخاصة المواقف العشوائية والانتظار المخالف والسير عكس الاتجاه، فيما تكثف إدارة المرافق حملاتها على الشوارع والميادين وتعيين خدمات ثابتة على الحدائق وكورنيش النيل وحديقة الحيوانات ومواجهة إشغالات الطرق من الباعة الجائلين، وتستعد إدارات الحماية المدنية والمسطحات المائية للتعامل مع أية بلاغات.