شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستطلع دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1440 هجريا، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء اليوم الاثنين، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال".
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