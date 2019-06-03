شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة 30 يومًا لترخيص «تكاتك» القناطر الخيرية.. ومنع مرورها على الكورنيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منحت رحاب المزين، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، سائقي «التوك توك» مهلة شهر بدء من السبت 8 يونيو الجاري لاستخراج تراخيص لمركباتهم والحصول على اللوحات المعدنية من وحدة مرور شلقان.

أشارت في تصريحات صحفية، الأحد، إلى أن مجلس المدينة سيمنح «بادج» بالرقم وخط السير وتعريفة الركوب لكل سائق «توك توك»، مع إلزامه بتمييز مركبته بلون للمدينة يختلف عن لون الوحدات القروية.

أعلنت منع سير «التوك توك» في طريق كورنيش المدينة نهائيا، وفرض غرامة مالية ووقف صاحب المركبة أسبوعًا إذا خالف التعليمات للمرة الأولى، وتجديد الغرامة مع مصادرة المركبة في المخالفة الثانية.