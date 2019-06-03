شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ممشى طور سيناء عقب إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن أحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء، عن موافقة اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، على تطوير وتجميل ممشى طور سيناء القديم عقب عيد الفطر المبارك.
كان العشرات من مواطني المدينة طالبوا المحافظ ورئيس المدينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإحياء الممشي القديم الذي لم يستغل منذ سنوات طويلة.
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