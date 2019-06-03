شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية تأمين الشرطة النسائية لاحتفالات عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدفع قسم مكافحة العنف ضد المرأة ومديريات الأمن بالشرطة النسائية بالشوارع، للمشاركة فى تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك خلال الأيام المقبلة، لمنع مضايقة السيدات والفتيات أثناء الاحتفال بالأعياد. وتنتشر الشرطة النسائية بمحيط دور السينما والحدائق العامة والميادين لتأمين الفتيات والسيدات. وتشهد البلاد حالة من الاستنفار الأمنى خلال هذه الأيام لتأمين مؤسسات الدولة تزامناً مع عيد الفطر، فضلاً عن الانتشار الشرطى فى الشوارع، واستمرار توجيه الحملات الأمنية بشكل مستمرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على كيفية تأمين الشرطة النسائية لاحتفالات عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.