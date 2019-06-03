اليوم.. الجنايات تُحاكم 3 متهمين بقضية "رشوة الجمعية التعاونية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين في قضية رشوة الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسؤول الحسابات بالجمعية استولت بدون وجه حق وبنيّة التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأن استولت على مبلغ 87522 جنيهًا، بأن استغلت موقعها الوظيفى وكونها المختصة بتحرير الشيكات، وقامت بتزوير اسم المستفيد في الشيكات البنكية وقيمتها عقب التوقيع عليها من الموظف المختص بجهة عملها، وذلك بمحو الأسماء والقيم الصحيحة بتلك الشيكات وتدوين اسمها كمستفيد عليها والاستيلاء على قيمتها.

وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية تزوير فى محررات إحدى الشركات المساهمة وارتكبت تزويرا فى الشيكات سالفة البيان الصادرين من بنك التنمية والائتمان الزراعى، وذلك بطريق المحو والإضافة بأن قامت بمحو أسماء المستفيدين والمبالغ المدونة بتلك الشيكات ودونت مبالغا أخرى واسمها كمستفيد على تلك الشيكات على خلاف الحقيقة، وقد استعملت تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمها بتزويرها بأن قدمتهما للمختصين حسنى النية ببنك التنمية محتجة بصحة ما دون بتلك الشيكات من بيانات وتمكنت بذلك من صرف المبالغ المالية قيمة الشيكات والاستيلاء عليها، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مكررًا من قانون العقوبات.

كما أنها بصفتها سهلت للمتهمين الثانى والثالث الاستيلاء بدون وجه حق وبنيّة التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأن سهلت للمتهم الثانى الاستيلاء على مبلغ 110000 جنيه، وسهلت للمتهم الثالث الاستيلاء على مبلغ 25644 جنيها.