مصر | ربة منزل تذبح زوجها بالقليوبية وسرقة فيلا ابنة شوبير.. أبرز الحوادث يوم 2 يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ربة منزل تذبح زوجها بالقليوبية وسرقة فيلا ابنة شوبير.. أبرز الحوادث يوم 2 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365، لقرائها أبرز ما ورد في الشارع المصري خلال الساعات الماضية، من الحوادث:-

1- مقتل شاب خلال مشاجرة في بولاق الدكرور

سدد عاطل طعنات بسلاح أبيض لشاب، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، إثر وقوع مشاجرة بشارع شحاتة الجمل بمنطقة بولاق الدكرور، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

2-لمنعهم عاطل من سرقة المحجر.. مصرع وإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية في الواحات

لقى حارس محجر مصرعه وأصيب 2 أخرين بطلقات نارية حال محاولتهم منع عاطل من سرقة المحجر عملهم، بمنطقة الواحات البحرية، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

3- أمن القاهرة يستعد لاحتفالات عيد الفطر المبارك

ءاستعدت مديرية أمن القاهرة لاحتفالات عيد الفطر المبارك، ووضعت أجهزة الأمن اللمسات الأخيرة خلال اجتماع القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة تنفيذا لخطة وزارة الداخلية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية.

4-"كنت ناوي اصرفها عشان أكل عيش في العيد".. ننشر اعترافات مروج للمخدرات أمام مباحث القاهرة

اعترف تاجر للمواد المخدرة أمام وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بقيادة المقدم خالد سيف رئيس المباحث، على قيامه بإحضار كمية كبيرة من المواد المخدرة بهدف ترويجها قبل عيد الفطر، حيث قال أمام معاوني البحث: "كنت ناوي اصرفها عشان أكل عيش في العيد"، وأرفقت وحدة المباحث نص اعتراف المتهم للعرض على النيابة العامة وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

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5- في 3 محافظات.. المرور تستعين بمجندين من حملة المؤهلات العليا خلال فعاليات أمم إفريقية

انتهجت وزارة الداخلية أسلوبًا جديدًا لمواجهة مشكلة المرور من خلال إلحاق عدد من المجندين من حملة المؤهلات العليا للعمل بإدارات مرور "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية" بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المرورية المقدمة للمواطن، والمساهمة فى تيسير الحركة المرورية خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

6-سرقة فيلا ابنة أحمد شوبير بأكتوبر

حرر زوج ابنة الإعلامي أحمد شوبير بلاغًا بقسم شرطة أول أكتوبر، صباح اليوم الأحد، يفيد بتعرض الفيلا سكنه الكائنة بداخل كومباوند شهير بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

7-ضبط عاطلين بحوزتهما أستروكس وحشيش قبل ترويجهم بالتجمع الخامس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عاطلين بالتجمع الخامس، وبحوزتهما 12كيس استروكس و20 قطعة حشيش، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة بالواقعة.

8-ربة منزل تذبح زوجها وتلقي جثته في الشارع بالقليوبية

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القليوبية عن تفاصيل ذبح ربة منزل زوجها أثناء نومه وإلقاء جثته على الطريق بالقليوبية عقب السحور بسبب خلافات بينهما.

9- قبل العيد.. سقوط 37 تاجر مخدرات وضبط 5 كيلو حشيش بالجيزة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.