أخبار مصر | تعرف على مواعيد القطارات الإضافية بين القاهرة ومطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواعيد القطارات الإضافية بين القاهرة ومطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ اليوم الإثنين، تشغيل 8 قطارات مكيف ونوم بين القاهرة ومرسى مطروح، استعدادا لموسم الصيف، تشمل 4 مكيف و4 نوم، بواقع 4 قطارات تقوم من القاهرة لمرسى مطروح، بينها اثنان نوم، و4 قطارات تعود من مرسى مطروح إلى القاهرة بينها اثنان نوم.

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وتشمل القطارات التى ستقوم من القاهرة إلى مرسى مطروح قطار مكيف رقم 939 يقوم من القاهرة 05.45 ويصل مطروح 13.30، وقطار نوم 773 يقوم من القاهرة 23.00 ويصل مطروح 06.20، وقطار مكيف رقم 943 يقوم من القاهرة 01.15 ويصل مطروح 17.15، وقطار نوم رقم 775 يقوم من القاهرة 05.00 ويصل مطروح 22.00.

وتضم القطارات التى ستعود من مرسى مطروح إلى القاهرة قطار مكيف رقم 940 يقوم من مطروح 13.30 ويصل القاهرة 05.45، وقطار نوم رقم 772 يقوم من مطروح 06.20 ويصل القاهرة 23.00، وقطار مكيف رقم 942 يقوم من مطروح 17.15 ويصل القاهرة 01.15، وقطار نوم رقم 774 يقوم من مطروح 22.00 ويصل القاهرة 05.00.

وتتضمن مواعيد تشغيل قطارات مرسى مطروح خلال الفترة الصيف وقوف جميع القطارات فى محطات بنها وطنطا ودمنهور ومحرم بك وبرج العرب والحمام والعميد والعلمين وسيدى عبد الرحمن والصبعة، وذلك بالنسبة لرحلات الذهاب والعودة.