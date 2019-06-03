أخبار مصر | بيان هام من الإفتاء بشأن استطلاع هلال العيد.. وتحذير للمواطنين من هذا الأمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان هام من الإفتاء بشأن استطلاع هلال العيد.. وتحذير للمواطنين من هذا الأمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وسيتم إعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

ونصحت دار الإفتاء، المواطنين قائلة: "لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال".