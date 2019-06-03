شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك الدولي: عيد الفطر المبارك الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، إن الأربعاء المقبل سيكون أول أول أيام عيد الفطر فلكيًّا، لأن «الظروف المتعلقة برؤية هلال شهر شوال في مختلف أنحاء العالم، الاثنين، غير ممكنة»، وفقًا لقناة «سكاي نيوز».

أضاف مركز الفلك الدولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في بيان، الأحد، أن المؤسسات الفلكية والمتخصصين في رؤية الهلال أصدروا بيانًا موحّدًا يمثل «الرأي الفلكي» المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية.

أصدر البيان المتعلق بظروف رؤية هلال شهر شوال لعام 1440 هـ 30 متخصصًا من 14 دولة، كما أشار المركز إلى أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان الاثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شوال، الاثنين.

Advertisements

وقال مدير المركز إن جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال «غير ممكنة»، الاثنين، بجميع الوسائل من جميع قارة أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يعني أن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر فلكيًّا.

شدّد على أن مركز الفلك الدولي «غير مخول بإعلان العيد رسميًّا»، لكن مهمته هي «شرح الموضوع فلكيًّا، وتوضيح الحقائق العلمية حول رؤية الهلال»، مضيفًا أن «القمر سيغيب الاثنين في معظم الدول العربية بعد غياب الشمس بدقيقتين، ما سيجعل مهمة رؤيته مستحيلة بعد الغروب لتتأجل رؤيته إلى الثلاثاء».

أوضح أن «غرب قارة أمريكا الشمالية هو المكان الوحيد في العالم الذي سيستطيع رؤية الهلال، الاثنين، وبذلك سيعتبر العيد فلكيًّا الثلاثاء في هذه المنطقة، وأن دولة مثل تركيا قد تتخذ عيد الفطر الثلاثاء؛ لأنها تكتفي بالحسابات الفلكية التي تبيّن أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من مكان ما في العالم.

تابع: «الدول التي بدأت شهر رمضان الثلاثاء مثل بروناي وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمغرب فسيتم تحري هلال شهر شوال الثلاثاء 4 يونيو، ورؤية الهلال ستكون ممكنة في ذلك اليوم من تلك الدول، وعليه من المتوقّع أن يكون يوم العيد فيها الأربعاء 5 يونيو».