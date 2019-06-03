شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تطلق حملة دعائية لمصر في السوق العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة السياحة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، حملة دعائية لمصر تمتد على مدار الصيف بدول الخليج العربي، وذلك في ضوء استراتيجية وزارة السياحة لجذب المزيد من السياحة العربية، حيث يمثل السوق العربي نحو 30% من حجم الحركة السياحية الوافدة.

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تتضمن الحملة الترويجية، التي تم إطلاقها خلال شهر رمضان وتمتد لفصل الصيف، لوحات إعلانية خارجية ضخمة في كل من الإمارات العربية المتحدة، وفي المملكة العربية السعودية، حيث تُعرض في أكثر الأماكن مشاهدة؛ بالإضافة إلى حملة إلكترونية تستهدف الجمهور عن طريق محتوى الفيديو ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتضمنت إعلانات تليفزيونية بكبريات القنوات التليفزيونية العربية من خلال البرامج والمسلسلات الرمضانية التي تحظى بأعلى نسبة مشاهدة للمواطن العربي.

أشار المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إلى الأهمية التي تحظي بها الدول العربية كسوق محوري للسياحة الوافدة إلى مصر، مؤكدا على أهمية الاستفادة من فرصة تجمع الأسر العربية في شتي أرجاء الوطن العربي خلال شهر رمضان المعظم مما يعد فرصة مثالية لعرض التنوع الثري للمنتجات والأنماط السياحية المختلفة بمصر أثناء التفافهم حول الشاشات لمشاهدة البرامج والمسلسلات الرمضانية.