شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. ننشر جدول الاختبارات وترتيب المواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا على انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2019، حيث تبدأ السبت المقبل 8 يونيو الجارى، وتنهى 3 يوليو القادم. ”الخليج 365” يعيد نشر جدول الاختبارات والذى يحدد مواعيد امتحان كل مادة من مواد الثانوية العامة: 1- الامتحانات تبدأ 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو. 2- السبت 8 يونيو اللغة العربية والتربية الدينية. 3- الاثنين 10 يونيو الاقتصاد والإحصاء. 4- الأربعاء 12 يونيو اللغة الأجنية الأولى. Advertisements 5- السبت 15 يونيو الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا". 6- الاثنين 17 يونيو امتحان مواد الأحياء والديناميكا والفلسفة والمنطق. 7- السبت 22 يونيو الفيزياء والتاريخ. 8- يوافق يوم 24 يونيو إجازة من الامتحانات. 9- امتحان الكيمياء والجغرافيا يوم الأربعاء 26 يونيو. 10 السبت 29 يونيو الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع. 11- الاثنين 1 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية. 12- يختتم الطلاب امتحاناتهم بمادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية" 3 يوليو.

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