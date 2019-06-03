شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: انتظام صرف معاشات يونيو لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عملية صرف معاشات شهر يونيو لليوم الثاني من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص.

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وتسير العملية بانتظام في يومها الثاني، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الرابعة مساء الأحد 3 ملايين و408 آلاف حالة صرف بقيمة إجمالية 4 مليارات و764 مليون جنيه.

وذكر تقرير غرفة العمليات إلى تسجيل مكاتب البريد مليون و٨٥٩ ألف حركة صرف بقيمة 2 مليار و751 مليون جنيه، وتنفيذ 406 آلاف حالة صرف من منافذ الصندوقين بقيمة 655 مليون جنيه، إضافة إلى مليون و143 ألف حالة صرف من خلال ماكينات الصراف الآلي بقيمة مليار و358 مليون جنيه.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعى أعلنت بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من السبت 1 يونيو بدلاً من 10 يونيو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.