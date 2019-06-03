شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: استطلاع هلال شوال الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء ستستطلع هلال شهر شوال لعام 1440 هجرية، الاثنين، من خلال لجانها الشرعية والعلمية في مختلف أنحاء الجمهورية.
أكد «نجم» أن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرا من الالتفات إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، واستقاء المعلومات من مصادرها، حيث إن دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال، مشيرًا إلى أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، سيلقي بيانا بنتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال.
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