شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة خدمات الصحة الإنجابية بالمستشفيات بنسبة 100 % مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصدر مسئول بالصحة، أن هناك اهتماما كبيرا بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والمستشفيات التابعة للجهات الأخرى والمستشفيات العامة والمركزية بنسبة 100%. وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إنه تم توفير رصيد كافٍ من وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 100% والعيادات التابعة لجميع القطاعات طبقاً للمعايير القياسية ورفع القدرات لمقدمى الخدمة وكذلك رفع كفاءة العاملين بالتثقيف الصحى على جميع المستويات. وتابع المصدر أنه تم إدراج برامج الصحة الإنجابية وتدعيم نظام طب الأسرة وتطوير برامج الصيانة الوقائية فى المنشآت الصحية والعمل على تطوير النظام الصحى، بما يتواءم مع الاحتياجات السكانية والعمل على دمج القضايا السكانية فى عملية التعليم والتوعية.

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