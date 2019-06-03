شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لاستخراج البطاقة الضريبية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين عن المستندات وطريقة كيفية استخراج البطاقة الضريبية، و ”الخليج 365” يوضح الإجراء المطلوبة لاستخراج البطاقة الضريبية. 1- طلب استخراج البطاقة الضريبية . 2- صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت به التاريخ أو موثق من الشهر العقاري. 3- صورة البطاقة الشخصية العائلية الرقم القومي لصاحب المنشأة وللشركاء إن وجد. Advertisements 4- صورة من عقد الشركة إن وجد. 5- صورة من إيصال تأمين عداد الكهرباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 خطوات لاستخراج البطاقة الضريبية.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.