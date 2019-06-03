شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: قتلنا 31 إرهابياً واعتقلنا العشرات ودمرنا آليات كثيرة ثقيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، إن الجيش الليبى الوطنى يشتبك بقوة مع الجماعات الإرهابية على تخوم طرابلس، وكبدهم العديد من الخسائر، وتابع:"تم قتل 31 إرهابياً أمس بالإضافة إلى عشرات من المعتقلين وتم تدمير عدد كبير من الآليات من الدبابات والمدفعية وتم استرداد 25 آلية من الجماعات الإرهابية".

وأضاف "المسمارى"، خلال مؤتمر صحفى له منذ قليل، أن الإرهابيين ركزوا هجومهم المضادة بمحيط مطار طرابلس الدولى، بالإضافة إلى القطاع الشرقى والجنوبى، وتابع:"ولكن الحرفية وحسن إدارة المعركة مكننا من تدمير هذا الهجوم بالكامل"، مشدداً على أن القوات الجوية استهدفت تحركات العدو فى أماكن أخرى، وتابع:"تحية للجنود البواسل الذين يقارعون الإرهاب على تخوم طرابلس".

وأكد "المسمارى" أنه تم رصد تحركات للتنظيم الإرهابى "داعش"، فى أكثر من موقع، وتابع: "لدينا إصدارات مرئية لتحركات التنظيم..هم يحاولون إرسال رسالة سواء للشعب الليبى أو القيادة بأنهم مازالوا قادرين على تنفيذ بعض العمليات ولكن الحقيقة أنها حالة من اليأس بعد الخسائر الفادحة التى تكبدها هذا التنظيم".

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبى، أن التنظيمات الإرهابية، تعمل الآن على ترويج شائعات لا أساس لها من الصحة وتؤكد أنهم لا يخافون الله بل ويستحى أى إنسان أن يقول بها، مشدداً على أن الخسائر الفادحة التى يتعرضون لها دفعتهم إلى هذه الأمور، لافتاً إلى أن الجيش الوطنى يسير دوريات على الحدود لمنع نشاطات الجماعات الإرهابية.