المتهم بقتل "مسن" في السلام: رفض دفع المال مقابل ممارسة "الشذوذ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، ملابسات العثور على جثة مسن قتل بعدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده.

وعثر أهالي مدينة السلام على جثة المجني عليه 53 سنة، مصابًا بعدة طعنات ويرتدي "ملابس نسائية" ولا يوجد معه أوراق تثبت شخصيته.

ودلت التحريات أن المجني عليه "شاذ جنسيًا" ويعيش بمفرده بعد انفصاله عن زوجته، ورآه بعض الشهود بصحبة عاطل قبيل مقتله بساعات.

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وألقت مباحث قسم السلام، القبض على العاطل المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمته.

وقال المتهم أمام رجال المباحث إنه يمارس الشذوذ مع الضحية مقابل بعض الأموال، لكن المجني عليه رفض إعطائه المقابل في المرة الأخيرة، مطالبًا إياه بالتوقف، فطعنه عدة مرات وفرّ هاربًا.

وأمرت نيابة السلام، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.